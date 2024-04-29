رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال تنسيق الموقع الجارية والطرق بحي النادي

قام المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسؤولى الجهاز بجوله تفقديه لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجار تنفيذه بحى النادي، وكذا الحالة العامة بكلًا الأحياء الرابع والخامس ومنطقة عمارات مركز خدمات المدينه رقم (1).

جاء ذلك فى إطار المرور الدورى اليومى لرئيس الجهاز والذى يشمل جميع أنحاء المدينة.



تفقد رئيس جهاز مدينة الشروق والوفد المرافق له متابعة تنفيذ الأعمال الجاريه لتنفيذ الأرصفة، ورفع المخلفات وتمهيد الطرق الداخليه بحى النادى موجهًا طاقم الإشراف بالمتابعة الميدانية للأعمال وتنفيذها على الوجه الأمثل، كما استكمل المهندس "على سعد" الجوله الميدانيه داخل الأحياء طبقًا للجدول الدورى للمرور.

وشدد رئيس الجهاز أثناء متابعة الحدائق بالحى الرابع بتكثيف أعمال الرعاية واستبدال النجيل التالف بالمسطحات وإعادة الشىء لأصله لبعض قطعيات الطرق بالحى الخامس، مشيدًا بمستوى المتنزه المفتوح بمركز المدينة.



كما أكد مسئولو جهاز مدينة الشروق، على استمرار برنامج المرور الدورى لرصد أى قصور والتعامل الفورى عليه بهدف تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

ونوّه رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تاتي المتابعات الدورية لمتابعة الاعمال والمستجدات للاعمال الجارية وفقا لخطة المدينة وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات، وتوجيها نائب رئيس هيئة المجتمعات لتطوير وتنمية المدن الجديدة.