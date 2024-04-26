الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

رئيس جهاز الشروق يلتقى حائزى قطع الأراضى المضافة للمدينة للاستماع إلى آرائهم

المهندس على سعد
المهندس على سعد

عقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اجتماعًا مع ممثلى منطقتي " الرابية والسلام" وهما من المناطق المضافة لامتداد المدينة، للاستماع إلى شكواهم وآرائهم بشأن توفيق الأوضاع، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وأوضح المهندس على سعد، أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من النقاط، وشمل الجانب الإدارى  لسير دراسة الملفات واعتماد إجراءات التقنين، وبالجانب التنفيذى، خطوات التنمية للمناطق.

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وأفاد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه بالنسبة للإجراءات الإدارية فإن الجهاز درس تقريبًا ما يزيد على نصف الطلبات المقدمة، والتى تزيد على 20 ألف طلب، حيث تم دراسة 11 ألف طلب منها، وهناك 4 آلاف طلب متاح التعامل مع أصحابها، و7 آلاف طلب يوجد بها بعض التدخلات خاصة بتسلسل الملكية وبعض العوائق الأخرى، حيث تم التواصل مع أصحاب هذه الطلبات  حرصًا من الجهاز على العملاء، بدلًا من إلغاء الطلبات، حيث سيتم الدراسة باستفاضة والتحرى والدقة لصالح العملاء مراعاةً للبعد الاجتماعى.

مشروع تمهيد الطرق والمداخل بالرابية

واستعرض رئيس الجهاز خطة التنمية، حيث أشار إلى أنه خلال عام تم الحصول على الموافقات الخارجية من الجهات المختصة لتنفيذ مشروع تمهيد الطرق والمداخل بالرابية، وجارٍ أيضًا تنفيذ خط المرافق الرئيسى للمياه النقية بالتوازى مع طرح مشروع لتنفيذ الطرق والصرف والمياه، ومشروع آخر للطرق بالسلام، وقرب إسناد تلك الأعمال لشركات المقاولات المتخصصة.

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ووعد رئيس الجهاز بأنه خلال الفترة القادمة ستتم مضاعفة الدراسة للطلبات والنشر عبر صفحة الجهاز لمزيد من أسماء أصحاب الطلبات المعتمد التعامل معهم بعد دراستها.

وفى ختام اللقاء، عبر ممثلو المناطق عن سعادتهم بحسن الاستقبال وسعة الصدر فى الرد على جميع الاستفسارات، مؤكدين أن ملف المناطق المضافة يسير وفق إجراءات وخطوات تم الإعداد لها، ويعتبر من أهم الملفات عند الجهاز، ويراعى فيها أيضًا صالح حائزى المساحات الصغيرة.

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الشروق الأراضي توفيق الأوضاع إجراءات التقنين الطلبات

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