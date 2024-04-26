الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

وزير الإسكان: تنفيذ 24432 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ ٥٢٥٦ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة، ليبلغ عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها في تلك المنطقة ٢٤٤٣٢ وحدة سكنية، وجارٍ تسليمها لحاجزيها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال متابعة لسير العمل بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة أكتوبر الجديدة، على ضرورة الجولات الميدانية المتواصلة بالأعمال التي يتم تنفيذها، وكذا تكثيف العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر، وبالمواصفات والجودة المطلوبة.

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جهاز مدينة أكتوبر الجديدة 

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن مسئولي الجهاز والإدارات المعنية واصلوا الجولات الميدانية والدورية لكافة المشروعات الجارية بالمدينة، للوقوف على أي عقبات تواجه التنفيذ، والتشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية، وعدم استلام الأعمال من الشركات المنفذة في حال وجود أي عيوب في التشطيبات أو التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة .

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وفي ذات السياق ذاته، أجرى المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جولة تفقدية بمواقع المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، يرافقه مسئولو الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف على التنفيذ، حيث شملت الجولة تفقد مشروعات الإسكان للمرحلة الخامسة بعدد ١٠٦٠٨ وحدات سكنية، حيث تم الانتهاء  من ٤٠٠٠ وحدة سكنية منها، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للعمارات .

كما تفقد مسئولو الجهاز، مواقع العمل بعمارات المرحلة السادسة، حيث يبلغ عدد الوحدات بها ٥٥ ألف وحدة سكنية.

وكانت قد نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم 666 لسنة 2023، باعتماد  المخطط التفصيلي للمجاورة الثانية بالحي (32)، بمساحة 143.75 فدان بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتي تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وحدة سكنية المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين جهاز مدينة أكتوبر الجديدة

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