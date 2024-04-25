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اقتصاد

"الإسكان" تصدر قرارا باعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة الثانية بالحي 32 بالعبور الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم 666 لسنة 2023، باعتماد  المخطط التفصيلي للمجاورة الثانية بالحي (32)، بمساحة 143.75 فدان بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتي تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

 نص القرار

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 666 لسنة 2023 بتاريخ 10/8/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهوري رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة العبور الجديدة ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (24008) بتاريخ 13/6/2023 بشأن اعتماد المخطط الهيكلي لمساحة 4480 فدانًا داخل حدود مدينة العبور الجديدة ؛ وبناءً على ما تم عرضه.

تفاصيل القرار

 قـرر، ( المادة الأولى ) يعتمد المخطط التفصيلي للمجاورة الثانية بالحي (32)، بمساحة 143.75 فدان بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار 

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أ.د. هندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

الوقائع الرسمية وزارة الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية المخطط التفصيلي ل مدينة العبور الجديدة الاشتراطات التخطيطية والبنائية

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