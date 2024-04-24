استثمارات 300 مليون دولار.. تحالف صينى يرغب فى إنشاء مدينة نسجية متكاملة بمصر

التقى حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، مع لينيونفنج رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك على هامش زيارة الأخير إلى مصر، على رأس وفد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في صناعة المنسوجات.

ضم الوفد رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة في عدة مجالات في الصناعات النسجية كالغزل والصباغة والطباعة.

وأعربت تلك الشركات عن تطلعها للاستثمار في مصر كإحدى أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشار أحد التحالفات الصينية، إلى رغبته في إنشاء مدينة نسجية متكاملة تتضمن كل مراحل الصناعة، باستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون دولار، حيث تمتلك مصر كل المقومات لتكون قاعدة رئيسية لصناعة المنسوجات على مستوى العالم.

جذب المزيد من الاستثمارات الصينية

وأشار حسام هيبة إلى تطلع الحكومة لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، خاصة في قطاع الغزل والنسيج؛ لما له من أهمية اقتصادية وتنموية، كما أنه من القطاعات التي تستهدفها الحكومة كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة، والتي تسهم في خلق العديد من فرص العمل.

واستعرض حسام هيبة خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية الصينية، وكذا أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار أهمها منح الرخصة الذهبية للعديد من الشركات؛ لتيسير إجراءات التشغيل والبناء ومنح العديد من الحوافز الجمركية والحوافز الإضافية للمشروعات التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتخصص جزء من استثماراتها للبحث والتطوير والتدريب.



كما دعا حسام هيبة، رئيس المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة والشركات المرافقة له، بالتعرف عن قرب عن فرص الاستثمار في مصر من خلال زيارة عدة مواقع أهمها دمياط والسادات والعلمين الجديدة، حيث تعتزم الدولة إنشاء مناطق حرة وصناعية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية قد استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات، وخاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية، وذلك لتشجيع الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تقدمها الحكومة أهمها نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

ونوه بأن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل عام، وتقدم كل الدعم من أجل تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر، حيث تعد الصين شريكا تنمويا رئيسيا لمصر تربطهما علاقات سياسية تاريخية وطيدة وتحتفل الدولتان هذا العام بمرو 10 سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.