الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مصر ترويج لـ152 فرصة استثمارية بمعرض "هانوفر ميسي" في ألمانيا

مركز تحديث الصناعة
مركز تحديث الصناعة

يستهدف مركز تحديث الصناعة، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية بمعرض “هانوفر ميسي” الدولي 2024، الترويج لفرص الاستثمار الصناعي خصوصًا قائمة 152 فرصة استثمارية التي أعدها المركز وتدعمها الدولة المصرية لتوطين الصناعة.

والتقى ممثلو المركز العديد من الشركات العارضة والزائرين للترويج لفرص الاستثمار الصناعي في مصر، مع استعراض مناخ وحوافز الاستثمار، خصوصًا في ظل وجود عدد من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من التجمعات الاقتصادية.

وينعقد المعرض خلال الفترة من 22 أبريل إلى 26 أبريل، حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة التقتصاد الألمانية لولاية بافاريا توبياس جوتهاردت.

جناح مصر بمعرض هانوفر 

وفي سياق برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية،  زار جناح مصر بمعرض هانوفر أعضاء المجموعة التدريبية الأولى لبرنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية لعام ٢٠٢٤ - عملاء مركز تحديث الصناعة، ضمن برنامج مشاركتهم بألمانيا والممتدة حتى ٤ مايو ٢٠٢٤، وشاركوا في فعاليات المعرض من حيث المناقشات الثرية وتنفيذ الاجتماعات الثنائية B2B مع مؤسسات الأعمال الألمانية وغيرها المشاركة بالمعرض.

ويضم الوفد المصري ١٩ ممثلًا عن الإدارات العليا وصناع القرار من ١٩ منشأه مصرية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مع التركيز على تطبيقات الثورة التكنولوجيا الرابعة 4.0، ويجتمعون تحت مظلة برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا لاستكشاف فرص التعاون لمؤسساتهم، حيث تمثل تلك الزيارة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المنشآت المصرية ونظرائها الألمانية. 

ويأتي برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية في عامه الحادي عشر بجمهورية مصر العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين كل من مركز تحديث الصناعة، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، حيث يعد منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للشركات الالمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.

التعاون الاقتصادى تحديث الصناعة وزارة التجارة وزارة الاقتصاد الكيانات المصرية العلاقات الاقتصادية

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