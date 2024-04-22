الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مزايا عديدة توفرها الحكومة.. جذب استثمارات صينية جديدة للمنطقة الحرة بالعلمين

حسام هيبة
حسام هيبة

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للـ هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويي ينفاي، أمين عام الحزب الشيوعي بمقاطعة خبي الصينية، اليوم الإثنين، جذب استثمارات صينية جديدة للمنطقة الحرة المُخطط إنشاؤها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، ووفد حكومي صيني رفيع المستوى.

وقال حسام هيبة، إن الحكومة تتوسع في إنشاء المناطق الحرة بالتوازي مع خطط جذب الاستثمارات؛ لاستغلال الموارد والوقت بشكل أمثل، ليبدأ التشغيل الفعلي للمناطق الحرة فور انتهاء الإنشاءات الخاصة بها.

دعم الشركات الصينية العاملة في مصر

وحسب بيان لهيئة الاستثمار، تناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، تحت مظلة مبادرة "الحزام والطريق"، التي تسعى إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين 60 دولة في آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأكد حسام هيبة، دعم الشركات الصينية العاملة في مصر، التي ساهمت في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتشغيل آلاف الأيدي العاملة وزيادة حصيلة مصر من الصادرات وخفض فاتورة الواردات، لذا اهتمت الحكومة المصرية بمنح عدد من الشركات الصينية الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح، وتشكيل اللجنة الوزارية لوحدة الصين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما أدى إلى تنامي الاستثمارات الصينية وزيادة انتشار العلامات التجارية الصينية المصنوعة بمصر، ما يحقق صالح البلدين. 

واستعرض جهود الحكومة لجذب الاستثمارات، ومن أهمها إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية، والطفرة الهائلة في تطوير الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للاستثمار والقطاع الخاص، ومن أهمها وثيقة ملكية الدولة والاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات. 

من جهته؛ أعرب الأمين العام للحزب الشيوعي بمقاطعة خبي الصينية عن تطلع مقاطعته التعاون مع مصر في مجالات عديدة ومن أهمها مجالات تطوير الأعمال وصناعة السيارات الكهربائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية.

ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لزيارة مقاطعة خبي، والتعرف عن قرب على كل المجالات الاقتصادية بالمقاطعة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث تتمتع المقاطعة بأهمية اقتصادية كبرى؛ نظرًا لقربها من كل من بكين العاصمة وميناء تيانجين.

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