الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

رسالة عاجلة من "الضرائب" للملزمين بالمرحلة الرابعة من "الإيصال الإلكتروني"

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

طالبت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة (الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024.

وشددت رئيس الضرائب، في بيان، اليوم الإثنين، على ضرورة إلتزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني  من خلال الرابط التالى:

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

ولفت إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين؛ من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع "pos" لدى التجار ومُقدمي الخدمات بما يُساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضافت أن مصلحة الضرائب وفرت كافة المعلومات حول منظومة الايصال الإلكتروني؛ من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك وقناة يوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني  يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي: 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الإيصال الإلكتروني متابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية، والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على  بورتال مصلحة الضرائب، ثم دليلك للتعامل مع  منظومة الإيصال الإلكتروني.

طالبة رشا عبد العال مصلحة الضرائب الممولين منظومة الإيصال الإلكتروني اصدار إيصالات ضريبية الكترونية

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