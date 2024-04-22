قرار باعتبار محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى من أعمال المنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1199 لسنة 2024 بشأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى ناحية خورشيد، قسم المنتزه، محافظة الإسكندرية والواقعة بحوض الملاحة المستجد نمرة 7 سابقًا، 4 حاليًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

تفاصيل القرار

ونص قرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1199 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 2021 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى ناحية خورشيد- قسم المنتزه- محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

نص القرار

قــرر، (المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى ناحية خورشيد، قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية والواقعة بحوض الملاحة المستجد نمرة (7) سابقًا، (4) حاليًا، بمسطح (1010.25م2) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شوال سنة 1445ﻫ ( الموافق 15 أبريل سنة 2024 م )، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية