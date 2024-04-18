الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع محطة رفع صرف "أبو بسيسة" منفعة عامة

رئيـس مجلـس الـوزراء
رئيـس مجلـس الـوزراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 913 لسنة 2024 بأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة - العامرية - محافظة الإسكندرية والواقعة خارج الأحواض وخارج الزمام بمسطح (746٫86م2)، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 913 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2021 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة - العامرية - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ قــــــرر: 

( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة - العامرية - محافظة الإسكندرية والواقعة خارج الأحواض وخارج الزمام بمسطح (746٫86م2)، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. 

( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين. 

( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ ( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى 

ونصت مذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة - العامرية - محافظة الإسكندرية أتشرف بالإحاطة بالآتى: صدر قرار المنفعة العامة رقم 278 لسنة 2021 لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبار محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة - العامرية - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد (8) بتاريخ 25/2/2021 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (955) صرف صحى. بتاريخ 2/8/2023 ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالإسكندرية رقم (1241) بطلب استدراك لقرار المنفعة العامة رقم 278 لسنة 2021 حيث ورد بالمادة الأولى من القرار أن أرض المحطة تقع بحوض برنجى وكيمى مريوط نمرة (3) قسم رابع فصل رابع بمسطح 746٫86م2 وصحته أن أرض المحطة تقع خارج الأحواض وخارج الزمام بمسطح 746٫86م2 والمحددة على الخريطة المساحية رقم (91/495) وقد تم الحصول على المستندات الآتية: موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية. كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.

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