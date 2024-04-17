جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي والرسوم الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء على معلومات سرية واردة إلى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي والرسوم الجمركية مفادها وجود مخزن مخصص لتخزين البضائع الأجنبية الصنع الغير الخالصة الرسوم الجمركية بمدينة السلوم.

وتم تشكيل لجنة جمركية من حازم عبد المجيد مأمور الحركة ومحمد منير مأمور التعريفة تحت إشراف علاء مرسى عبد الحميد مدير الحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي والرسوم الجمركية، قامت بالإنتقال للمخازن حيث تم ضبط عدد ٢٨٦٥ قاروصة سجائر أجنبية الصنع مختلفة الأنواع غير خالصة الضرائب والرسوم

بلغت قيمة المضبوطات 716 ألف و250 جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و912 ألف و996 جنيه.

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وحرره أحمد نصار رئيس قسم الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية.