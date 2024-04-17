الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: لدينا موارد طبيعية وبشرية ضخمة تعزز نمو الاقتصادات الإفريقية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضرورة تعميق الاندماج القاري لتعزيز قدرات الاقتصادات الإفريقية فى مواجهة الصدمات العالمية الاستثنائية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة، تسببت فى ضغوط ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والإفريقية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لشركاء التنمية الدوليين لدعم جهود التنمية ببلدان القارة الإفريقية بتوفير تمويلات منخفضة التكلفة وبشروط ميسرة، على نحو يُسهم فى بناء شراكات إيجابية تعظم القدرات الإنتاجية وترفع معدلات النمو والتشغيل وتُحقق المستهدفات التنموية والقارية.

دعم أي جهود دولية لمعالجة التحديات

وأضاف الوزير، في لقائه مع أمين عام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا على هامش «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة تدعم أى جهود دولية أو إقليمية أو قارية من شأنها المعالجة الجماعية للتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والاقتصادات الناشئة والنامية، بصفة خاصة، فضلًا عن تنسيق الجهود الإفريقية لترسيخ مبادئ العمل المشترك وتعبئة الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية بالتوسع فى حركة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يُلبى طموحات الشعوب الإفريقية.


وأشار الوزير إلى أهمية تكاتف كل الجهود الهادفة للتوظيف الأمثل، لما نمتلكه من موارد طبيعية وبشرية ضخمة ومقومات تفضيلية من شأنها تعزيز نمو الاقتصادات الإفريقية على نحو يضمن توطين الصناعات، وخلق سلاسل توريد إفريقية تلبى الاحتياجات الأساسية على المستوى القاري.

وتابع: نتطلع إلى تبنى آليات أكثر جذبًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهماتها فى النشاط الاقتصادي على المستوى القاري أيضًا؛ أخذًا فى الاعتبار أننا لدينا قطاع خاص نشط فى مصر يسعى لضخ المزيد من الاستثمارات، وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الإفريقية.

الدكتور محمد معيط وزير المالية تعميق الاندماج قدرات الاقتصادات الصدمات العالمية القارة الإفريقية صندوق النقد الاقتصاد العالمي

مواد متعلقة

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

توجيه عاجل من "الضرائب" للممولين بشأن تقديم الإقرارات

التجارة الإلكترونية في مصر.. وداعًا للمتاعب الضريبية

وزير المالية: جاهزون لنقل تجربة مصر فى التأمين الصحى للبلدان الإفريقية

المالية: نتطلع إلى أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد

الوقائع الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة "القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات"

الوقائع الرسمية تنشر قرار تعديل نظام الأساسي "القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية"

"تنمية المشروعات" يمول تطوير البنية الأساسية بالدقهلية بـ185.2 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين