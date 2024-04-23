الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة تضبط تهريب حشيش وماريجوانا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ضبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي محاولة تهريب حشيش وماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط الجوية الألمانية اشتبه محمود عابد الحاوي مأمور اللجنة الجمركية في ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن محمود تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مهند محمد سامي نائب مدير الإدارة قرر تكليف إسلام موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مخدري الماريجوانا والحشيش داخل حقائبه وملابسه.

وقام بالجرد والتحريز محمد عبد الباسط ومحمود عابد الحاوي بحضور هاني عبد الحافظ من الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر بمكافحة التهرب الجمركي.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

 

رجال الجمارك مطار الغردقة ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا قانون مكافحة المخدرات قانون الجمارك

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