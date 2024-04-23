الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

طالبت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين أصحاب الكيانات الاعتبارية (الشركات)،  التابعين للمأموريات المدمجة في كل من منطقة ضرائب القاهرة ثان،ومنطقة ضرائب القاهرة ثالث،ومنطقة ضرائب القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية بسرعة استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم، عن طريق المأموريات الضريبية التابعين لها، وكذلك ضرورة الربط على منظومة الأعمال الضريبية الجديدة (eta.gov.eg)، وذلك حتى يتسنى لهم تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوية عن عام 2023، قبل نهاية المهلة القانونية لتقديم الإقرار للأشخاص الاعتباريين، في 30/4/2024.

إنشاء مستخدم جديد

وأشارت في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي.

وفي نفس السياق يمكن لممولى المأموريات المدمجة الاتصال بالخط الساخن  ١٦٣٩٥ أو زيارة مبنى قاعة الخزانة العامة أو المكاتب الأمامية بهذه المأموريات؛ للحصول على المزيد من المعلومات لتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

جدير بالذكر أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات بعنوان (كيفية التسجيل وتقديم الإقرارت علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ) لممولى المأموريات الجديدة المدمجة، ويتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك

https://www.facebook.com/tax.egypt?mibextid=ZbWKwL

رشا عبد العال مصلحة الضرائب الممولين أصحاب الكيانات الإعتبارية الشركات منظومة الأعمال الضريبية الجديدة بوابة مصلحة الضرائب المأموريات

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