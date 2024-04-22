الوقائع الرسمية تنشر قرار أسس توزيع مكافأة مجلس الإدارة بـ"القابضة للمستحضرات الحيوية"

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بشأن أسس توزيع مكافأة مجلس إدارة الشركة.



ونص قرارالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات شركة مساهمة قابضة مصرية (ش.م.ق.م) قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/2023 الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بشأن أسس توزيع مكافأة مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

توزيع كامل حصة مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات من الأرباح بنسبة حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة لكل عضو اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية. تحريرًا فى 15/1/2024 وزير الصحة والسكان ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الدكتور خالد عاطف عبدالغفار.

يذكر ان الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات أو فاكسيرا هي شركة قابضة حكومية مصرية، تمتلكها وزارة الصحة والسكان، وهي واحدة من أقدم مصانع الأمصال واللقاحات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. بالإضافة إلى بنك الدم (المصرية لخدمات نقل الدم)، وكانت تسمى الهيئة القومية للمستحضرات الحيوية واللقاحات ثم تحولت لشركة قابضة عام 2002.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الشهر الماضى عن تقديم خدمات الكشف الطبي لـ2913 مواطنا من خلال عيادات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» بالإضافة إلى تقديم خدمات التحاليل المعملية والتشخيصية لـ2527 مواطنا، وذلك خلال شهر يناير من العام الجاري.

كما أن عيادات «ڤاكسيرا» تصرف العلاج الشهري على نفقة الدولة لـ 21 ألفا و683 مريضا، متضمنة حقن RH عند الولادة، وحقن bcg لمرضى أورام المثانة، وأمراض والعظام والروماتويد، وأمراض الدم، وأمراض العيون، مؤكدًا حرص الدولة على توفير المستلزمات الدوائية للمواطنين غير الخاضعين لأي مظلة تأمينية.

بالإضافة إلى أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ڤاكسيرا، تقدم خدمات التحليل التشخيصي للأمراض الوراثية على مستوى الكروموسومات مثل متلازمة داون، والإجهاض المتكرر، وتأخر الحمل، وتحاليل الفيروسات ودلالات الأورام وفيتامين دي، إلى جانب عمل الفصائل لأكياس الدم RH والفحص الفيروسي لأكياس الدم، للكشف عن أمراض الالتهاب الكبدي بي وسي، والإيدز وميكروب الزهري، مشيرًا إلى استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لاستخراج نتائج