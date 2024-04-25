قرار لوزارة التضامن.. إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات أهلية

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة التضامن الاجتماعى رقـم 181 لسنة 2024، بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام على عدة مؤسسات أهلية، منها مركزي مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية 981 لسنة 2021 الشرقية، ومؤسسة البندارى للتنمية 3761 لسنة 2023 قنا، ومؤسسة مصر الحياة للتنمية المستدامة 28 لسنة 2021.

ونص قراروزارة التضامن الاجتماعى الصادر بتاريخ 2-4-2024، أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛ وللصالح العام؛ قـــــــــرر:

مواد قرار وزارة التضامن

(المادة الأولى) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسات الأهلية الآتية:

1- مركزى مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية 981 لسنة 2021 2 الشرقيةو مؤسسة البندارى للتنمية 3761 لسنة 2023 قنا، ومؤسسة مصر الحياة للتنمية المستدامة 28 لسنة 2021.

(المادة الثانية) تتمتع المؤسسات الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:

1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.

2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.

3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها.