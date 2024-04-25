الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

24 ساعة حد أقصى.. تحذير من "الضرائب" للممولين بشأن الإيصالات الإلكترونية

الضرائب
الضرائب

نشرت مصلحة الضرائب عبر صفحتها على الرسمية على "فيسبوك" تحذيرًا للممولين بشأن الإيصالات الإلكترونية.

وجاء في التحذير "تسعد مصلحة الضرائب أن تخبر الممولين بأنها تمنح مهلة لا تتعدى 24 ساعة إذا كان هناك عطل في المنظومة لديك، وبعد مرور هذه المهلة، المصلحة لن تقبل الإيصالات التي ستقوم بإرسالها".

وأضافت "كما أنه يمكن الرد على كل التساؤلات حول هل كل البنود ستكون موجودة بنظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيًا؟".

ولفتت إلى أن جميع البنود الخاصة بالبيانات الأساسية والبيانات التأمينية وبنود الاستحقاق وبنود الإعفاءات والبنود الخاصة بحساب قيمة الضريبة المحتسبة خلال الفترة الضريبية من تاريخ 1 يناير حتى تاريخ شهر الاستحقاق وكذلك الضريبة المحتسبة السابقة عن شهر الاستحقاق بالإضافة إلي الضريبة المستحقة عن شهر التقديم في نموذج الاحتساب الشهري.وان وزارة_المالية ومصلحةالضرائب المصرية خصصت موظفين لديها للإجابة عن كل الاسئلة الخاصة بممعايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتب

وأوضحت أنه مع حلول العيد وأجازة الصيف وحلول وقت المناسبات الحلوة وأغلب المصريين المغتربين يبدأون أجازات حاملين معهم  هدايا للأسرة والاحباب او ينتهزوا الفرصة ويكملوا نص دينهم بالزواج وفى هذا الاتجاه سيستفاد المغتربين والعاملين بالخارج من مبادرة الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية  سواء كان ( مشغولات - سبائك - جنيهات...الخ).

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