"الجمارك" تنشر قرارات مهمة لتنظيم التصدير والاستيراد بالمنافذ الجمركية

نشرت الجمارك المصرية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عدة قرارات تعريفية قامت المصلحة بتعميمها على المنافذ للعمل بها.

وتضمنت المنشورات التي قامت مصلحة الجمارك بتعميمها المنشور الأول منشور تصدير رقم (12) لسنة 2024 والخاص بتطبيق كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم ۵۷۸ المؤرخ في ٢٠٢٤/٤/٢٢ بكل شروطه بشأن موافقة المهندس وزير التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ على استثناء شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة من أحكام القرار المشار إليه والسماح لها بالتصدير المؤقت لمخلفات النحاس الناتجة عن العمليات التصنيعية الخاصة بالشركة ذاتها للخارج وإعادة استيرادها مرة أخرى وذلك في حدود نسب فاقد التصنيع الهالك الناتجة عن تلك العمليات على أن يتم التنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية ودون التقيد بتقديم ضمان مالي.

فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق

وحمل منشور التعريفات الثانى رقم (22) لسنة 2024بشان كتاب رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة رقم 361 بتاريخ 2024/4/2 الوارد بتاريخ 2024/4/4 بشأن مدي خضوع صنف ملح صود يمي لنفثالين حمض السلفونيك Sodium SNS Naphthalene sulfonte للقرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020 الخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد Sulfonated Naphthalene Formaldehyde SNF المصدرة من أو ذات منشأ روسيا الإتحادية وجمهورية الصين الشعبية ووصف الصنف المفروض الاغراق عليه وكذا المسميات الأخرى التي يرد عليها الصنف محل تطبيق الرسوم وذلك أيا كان نشاط الشركة وفرضها من الاستيراد.

فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية

ونص منشور التعريفات الثالث رقم (21) لسنة 2024 والخاص بقرار المهندس وزير التجارة والصناعة رقم 92 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بخصوص فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة فرش العزل من الأتربة) المصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية والذي تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد 68 (تابع) بتاريخ 2024/3/21 وذلك لمدة عام اخر ويعمل به اعتبارًا من تاريخ اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 المشار إليه بعاليه.

إيقاف استثناءات تصدير السكر

وتضمن منشور التعريفات الرابع تصدير رقم (10) لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم ٥١٨ المؤرخ ٢٠٢٤/٤/٣ الموضح بعاليه بكل شروطه بشأن موافقة السيد المهندس وزير التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١ على ايقاف كافة الاستثناءات الممنوحة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتصدير السكر.

رئيس الوزراء يتابع الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ

من جانبة تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده هذا الأسبوع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق بحضور وزير التجارة والصناعة، ووكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ومدير صندوق تنمية الصادرات، ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لتعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.

تكليف بإدخال الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق

وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI) على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.