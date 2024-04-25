الخميس 25 أبريل 2024
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مصر

فتح باب تلقي طلبات تخصيص وحدات طعام متنقلة بمقابل الانتفاع في طيبة الجديدة

وحدات الطعام المتنقلة
وحدات الطعام المتنقلة

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، عن فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة للتخصيص بمقابل الانتفاع السنوي بموقعين بالمدينة، هما المسطح الأخضر بمنطقة إسكان الشباب والمستقبل، وحديقة تحيا مصر بمنطقة عمارات الاسكان الاجتماعي، منطقة الـ ٤٨٠ فدانا بمساحة لا تزيد على ٤٠ م٢/للعربة الواحدة.

ولفت رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٧، ويتم تقديم الطلبات بالجهاز وإرفاق المستندات المطلوبة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨، وحتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥، وفي حالة وجود عدد للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط أكثر من الأماكن المتاحة يتم اجراء قرعة علنية، مع وجود كشف للانتظار في حالة طلب أعداد أخرى.

بروتوكول تعاون

وفي سياق آخر، وقع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة، بهدف تنمية الوعى البيئي وزيادة الرقعة الخضراء في إطار مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مصر تعظيمًا لاستراتيجية مصر 2050 للمناخ، وفي إطار التعاون الوثيق بين المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة العاجلة.

وصرح رئيس الجهاز، بأن الهدف من البروتوكول هو الحفاظ على كل نقطة مياه وتوفير الأغذية، من خلال زراعة 1350 شجرة مثمرة من المانجو والبرتقال والتين في مناطق مختلفة بالمدينة

المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة مدينة الاقصر الجديدة الطعام المسطح الأخضر كراسة الشروط

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