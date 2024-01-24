الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح منافذ بيع وكافيتيريا وقطعة أرض بنشاط حديقة بمبانيها بمدينتي المنصورة وطيبة الجديدتين

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة عن طرح 5 منافذ " كونتينرز " بنشاط بيع المأكولات والمشروبات والعصائر بالممشى السياحي " الكورنيش "، والممشى الجنوبي " بالمنطقة الفاصلة " بين المدينة والطريق الدولي الساحلي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة سنتين بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 14/4/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وأعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، عن طرح مبنى كافيتيريا السرفيس بمساحة (45.38م2) بالحي السكني الثاني، وطرح قطعة أرض بنشاط حديقة بكافة المباني المقامة عليه ضمن مساحة (39155.57م2) بما يعادل 9.5 فدان بمنطقة 480 فدانا بالإضافة الى المسطحات الخضراء ( بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات ) بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 3/3/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

المنصورة الجديدة منافذ المشروبات الكورنيش الدولي الساحلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة

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