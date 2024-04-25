الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح باب تلقي طلبات وحدات الطعام المتنقلة بمقابل الانتفاع بمدينة طيبة الجديدة

جهاز مدينة طيبة الجديدة
جهاز مدينة طيبة الجديدة

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، عن فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة للتخصيص بمقابل الانتفاع السنوي بموقعين بالمدينة، هما المسطح الأخضر بمنطقة إسكان الشباب والمستقبل، وحديقة تحيا مصر بمنطقة عمارات الاسكان الاجتماعي، منطقة الـ ٤٨٠ فدانا بمساحة لا تزيد على ٤٠ م٢/للعربة الواحدة.

ولفت رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة إلى أنه يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٧، ويتم تقديم الطلبات بالجهاز وإرفاق المستندات المطلوبة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨، وحتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥، وفي حالة وجود عدد للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط أكثر من الأماكن المتاحة يتم اجراء قرعة علنية، مع وجود كشف للانتظار في حالة طلب أعداد أخرى.

بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومؤسسة "هنجملها" لتنمية الوعى البيئي

بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومؤسسة "هنجملها" لتنمية الوعى البيئي في مدينة طيبة الجديدة 

وفي سياق آخر، وقع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة، بهدف تنمية الوعى البيئي وزيادة الرقعة الخضراء في إطار مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مصر تعظيمًا لاستراتيجية مصر 2050 للمناخ، وفي إطار التعاون الوثيق بين المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة العاجلة.

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بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومؤسسة "هنجملها" لتنمية الوعى البيئي في مدينة طيبة الجديدة 

كما صرح رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، بأن الهدف من البروتوكول هو الحفاظ على كل نقطة مياه وتوفير الأغذية، من خلال زراعة 1350 شجرة مثمرة من المانجو والبرتقال والتين في مناطق مختلفة بالمدينة.

هنجملها جهاز مدينة طيبة عمارات الاسكان الطلبات الخاصة بوحدات الطعام رئيس جهاز مدينة طيبة

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