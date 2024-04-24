الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نائب وزير الإسكان يفتتح معرض إدارة الأصول فى نسخته الخامسة

جانب من افتتاح معرض
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مؤتمر ومعرض إدارة الأصول "Facility Management"، في نسخته الخامسة تحت عنوان "زيادة قيمة الأصول Maximize Assets Value"، والذي يقام برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة.

رافق نائب وزير الإسكان، كل من الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو الجهات التابعة لقطاع المرافق من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.

دعم الإسكان للمعارض

وقال الدكتور سيد إسماعيل، إن ذلك يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق والأصول، وتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تبذلها الدولة في تنفيذ مشروعاتها.

وألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة أشاد فيها  باستمرار إقامة المعرض للنسخة الخامسة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمثل تلك المعارض لتحقيق أهداف الوزارة في الحفاظ على الاستثمارات، واستدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والجودة المناسبة لكافة المواطنين في الجمهورية، كما حث القائمين على تنظيم المعرض على استمرار انعقاده خلال السنوات المقبلة.

وسلط نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الضوء على منهجية العمل بقطاع المرافق، والتي تغطي في محورها الأول تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية، ومد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وفي محورها الثاني تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة من خلال رفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة طبقًا لمعايير أداء تهدف إلى استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المرافق إدارة رشيدة بهدف الحفاظ على الاستثمارات، والمحور الثالث منها تعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن النجاح المحقق بالقطاع والطفرة الكبيرة في تنفيذ وإدارة المشروعات هو نتاج تنسيق كامل بين  الوزارات والجهات والهيئات المعنية بملف المياه على مستوى الجمهورية.

كما استعرض نائب الوزير أهم الملفات الجاري العمل بها في قطاع المرافق، مثل موقف تحلية مياه الشرب والخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومجهودات التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة بغرض إعادة الاستخدام الآمن، ومشروعات معالجة المصارف الزراعية بغرض إعادة الاستخدام.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، اهتمام الوزارة والقطاع بالاستثمار في العامل البشري، ودعم كل الجهات لرفع قدرات العاملين والتدريب الفني لهم بغرض الحفاظ على الاستثمارات.

وأضاف أن إدارة المرافق القائمة لا تقل أهمية عن أعمال تنفيذ المشروعات، لما لذلك من أثر في تعظيم الأصول، وتوفير تكاليف التشغيل، وتوفير بيئة ملائمة للعمالة وتشجيعهم على العمل، وتحقيق رضاء المواطنين، من خلال تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.

واستعرض نائب الوزير حجم الاستثمار الضخم في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال السنوات العشر السابقة، والذي يؤكد ضرورة بذل الجهد في الحفاظ على تلك الاستثمارات من خلال الإدارة الرشيدة لتلك المرافق.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقًا لما ورد بوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة والقطاع في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات على التعاون في تحقيق استراتيجيات وأهداف وخطط الوزارة، ضاربًا بعض أمثلة لمشاركة القطاع الخاص مع الوزارة في أعمال تشغيل وصيانة أكبر محطة معالجة في مصر، والتي تتم إدارتها بالكامل عن طريق إحدى شركات القطاع الخاص تحت الإشراف العام للقطاع.

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة استخدام النظم الذكية في إدارة الأصول في ظل زيادة أصول الدولة ضمن المشروعات القومية، مثل برنامج حياة كريمة، الذي يخدم حوالي ٥٨ مليون مواطن مصري بالمناطق الريفية بجميع محافظات الجمهورية.

كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل، والوفد المرافق له، كل أجنحة الشركات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، والمتخصصة في إدارة المرافق، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تحسين عملية الإدارة وتسهيل التواصل والتغلب على المعوقات التي قد تواجه تقديم الخدمات، حيث أكد استعداد الوزارة والجهات التابعة لها لتقديم كل سبل الدعم، كما وجه بضرورة عقد اجتماعات تنسيقية لبحث أوجه وسبب التعاون لتحقيق أهداف واستراتيجيات الوزارة.

جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
جانب من افتتاح معرض إدارة الأصول
افتتح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية مؤتمر ومعرض إدارة الأصول زيادة قيمة الأصول وزارة الاسكان والمرافق ووزارة التجارة والصناعة

مواد متعلقة

وزير الإسكان يصل القليوبية لمتابعة موقف خدمات المياه والصرف

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر

محافظ الإسكندرية: الدولة اتخذت خطوات ملموسة لتحقيق خطط الحفاظ على المياه والبيئة

إطلاق برنامج إلكتروني لرصد ومتابعة عمل فرق مناوبات "مياه سوهاج"

الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يبحث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في سوهاج

نائب وزير الإسكان يشارك فى مؤتمر تطوير ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

نقابة المرافق تبحث مع لجانها مطالب مكافأة نهاية الخدمة بـ"مياه الشرب"

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك