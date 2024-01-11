نقابة المرافق تبحث مع لجانها مطالب مكافأة نهاية الخدمة بـ"مياه الشرب"

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق، برئاسة هشام فؤاد، اجتماعا مع رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بمقر النقابة العامة، لمناقشة مجموعة من مطالب أعضاء النقابة لعرضها على المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.



صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش

وناقش الاجتماع، المطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش بشركات مياه الشرب والصرف الصحى أسوة بجميع العاملين بمؤسسات وشركات الدولة، في ضوء المذكرة التى تقدمت بها نقابة المرافق العامة للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والشركات التابعة، وذلك لعدم صرف أى مكافأة لهم عند بلوغهم سن التقاعد، ووافق الوزير على الطلب.



كما تقدمت النقابة العامة بمخاطبة للمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، للإشارة إلى موافقة الوزير، لافتة إلى أن "رسلان" أكد أن هذا الموضوع محل دراسة في ضوء الموارد المالية المتاحة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

زيادة بدل الغذاء

كما تطرق الاجتماع إلى المطالبة بزيادة بدل الغذاء ليتواكب مع زيادة الأسعار، حيث أنه منذ تاريخ إنشاء الشركة القابضة للمياه، وقيمة بدل الغذاء 100 جنيه لم يتم زيادتها حتى الآن، وهي قيمة لا تتواكب مع الظروف الحالية، كما طالبت النقابة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكل درجة على حدى، مع مراعاة الدرجات والأقدمية للعاملين بحيث لا يتم منح مبلغ موحد لجميع الدرجات.

كان المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، قد أصدر قرارات تضمنت ترقية كلا من جلال السيد محمد، رئيس اللجنة النقابية بمنطقة كهرباء الدلتا، بمنصب وكيل النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وتضمن القرار أيضا ترقية النقابي حسن محمد جمعة بمنصب وكيل النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وكذلك ترقية محمد حسن حامد بمنصب وكيلا النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة.