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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

طرح 5 محال وصيدلتين ومخبز للبيع بالمزاد العلني في العبور الجديدة

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 5 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (19م2: 40م2)، بمنطقة 2600 فدان بالحي 39، وطرح مخبز بمساحة 1460م2 بمنطقة خدمات الفيروز بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 12/5/2024.

طرح حق استغلال وتشغيل 3 مواقع انتظار للمركبات بمناطق مختلفة

وأعلن جهاز تنمية مدينة العبور طرح حق استغلال وتشغيل 3 مواقع انتظار للمركبات بمناطق مختلفة بالحي الأول بالمدينة بمساحات تتراوح من (1000 م2: 2700م2 ) بنظام مقابل الانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد العلني لهذا الطرح يوم الأربعاء 22/5/2024.

جدير بالذكر أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقري الجهازين، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلتين والمخبز وأماكن انتظار المركبات فى مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

مدينة العبور الجديدة يوم الاربعاء طرح حق استغلال انتظار للمركبات الحي الاول الانتفاع

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