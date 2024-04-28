الأحد 28 أبريل 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يوجه باستجابات فوريه لشكاوى السكان خلال المرور الدورى

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق يتابع الحدث

قام المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسئولي الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بكل مناطق إسكان الشباب، القومي، النوادي، ويأتي ذلك في إطار المرور الدوري اليومي لرئيس الجهاز، والذي يشمل جميع أنحاء المدينة.

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حيث تفقد رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال الطرق الداخلية والحدائق والتقى السكان في نطاق الجولة واستمع لشكاواهم، حيث وجه بشكل فوري بزراعة النجيل الطبيعي بدلا من التالف بالمسطحات الخضراء بمنطقة إسكان الشباب الـ100 م، وتكثيف البرنامج الدوري لأعمال النظافة العامة للشوارع بالإسكان القومي وكذا رفع المخلفات والتشوينات من الطرق والأرصفة بمنطقة النوادي.

كما أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، على استمرار برنامج المرور الدوري لرصد أي قصور والتعامل الفوري عليه بهدف تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

شارك بجولة اليوم المهندس محمد عزازى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، المهندس أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز للزراعة والتجميل، المهندس نبيل جريدة، مدير عام الزراعة، المهندس مصباح متولي، مدير المرافق والتشغيل والصيانة، المهندس جمال يوسف، مدير صيانة الإنارة وتنفيذ مشروعات الكهرباء، أ عطية السيد، مدير إدارة الأمن، ك محمد صلاح، مدير التنمية والبيئة، المهندس حمدي شحاتة، مدير أحياء ونظافة شرق، وعدد من مسئولي شركات الصيانة ذات الصلة.

كما يذكر أن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأن اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال البناء خلال أيام الإجازات تمكنت من إيقاف 3 مخالفات بناء في مهدهم، حيث استغل أصحاب المخالفات العطلة الأسبوعية للشروع في زيادة النسبة البنائية بأدوار السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس "علي سعد" بأن اللجنة قامت برصد المخالفات وإزالات الحوائط والشدات الخشبية المعدة لاستكمال المخالفات مع التحفظ على الأدوات ومعدات البناء وذلك بأحد العقارات الموجودة بكلا من المناطق "الثالثة، الخامسة، الثامنة" العمارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات وإيقاف التعامل على العقارات.

كما أهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

استجابات فورية لشكاوى السكان المرو الدوري أحياء

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