الأحد 28 أبريل 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة: زراعة 1000 شجرة مثمرة بالتعاون مبادرة "شجرها"

مبادرة شجرها بالعبور
مبادرة شجرها بالعبور الجديدة

أكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، أنه في إطار توجيهات الدولة المصرية لإطلاق مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مصر تعظيمًا لاستراتيجية مصر 2050 للمناخ في إطار التعاون الوثيق بين المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة العاجلة، وما اتخذته الوزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، من إجراءات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير «زراعة 100 مليون شجرة».

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وأشار دكتور أحمد إسماعيل، إلى إن ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي يوليو 2022- يونيو 2023، وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية فكان جهاز مدينة العبور الجديدة داعما للمشاركة المجتمعية. 

في هذا الشأن  التقى الدكتور المهندس  أحمد جبر إسماعيل رئيس الجهاز بشباب مبادرة (شجرها) بمنطقة سكن مصر الذي يضم عدد 130 عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية، لافتا أنه  ليست أول فاعلية لزراعة الشجر المثمر بالمدينة بالتعاون مع إدارة الزراعة بجهاز العبور الجديدة (زراعة عدد 500 شجرة مثمرة بي سكن مصر مسلسل (أ)  بالإضافة إلى زراعة عدد 500 شجرة مثمرة في حي المجد زون (A) وكذلك تم فاعليات زراعة شجر مثمر في كل مدارس العبور الجديدة. 

كما أشاد رئيس جهاز العبور الجديدة، أن  اثناء الزيارة الميدانية  بفاعلية زراعة الشجر المثمر (ليمون وبرتقال) في مسلسل (ب) بمنطقة سكن مصر، كما رحب  المتطوعين وأعضاء مبادرة (شجرها).

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على تقديم كافة التسهيلات على أن يتم تشجير مدينة العبور الجديدة بالكامل بأشجار مثمرة على مراحل ضمن حملة (كُل من الشارع) التي أطلقتها مبادرة شجرها في 17 أبريل 2024  بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسها.

وكذلك استمرار دعم جهاز العبور الجديدة للمشاركات المجتمعية ونشر الإيجابيات والثقافة الهادفة لتطوير وتنمية المجتمع  مثل ثقافة زراعة الشجر المثمر.

العبور الجديدة زراعة 1000 شجرة مثمرة

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