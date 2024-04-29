رئيس جهاز العبور الجديدة: انتهاء ملف تقنين أوضاع أراضى القادسية والأمل

أكد المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه بناءً على تعليمات القيادة السياسية بضرورة سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع حائزي الأراضي في المناطق المضافة للمدينة العبور الجديدة، وذلك استكمالًا لخطة تقنين الأوضاع لأراضي القادسية والأمل. وفي ضوء المتابعة الدورية والمستمرة لملف التقنين، والذي يعد إحدي أهم أولويات الجهاز في المرحلة الحالية.



وفي السياق، تفقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز والنواب ومديري الإدارات، ومدير مركز خدمة عملاء التقنين سير العمل في المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين في اليوم الأول لقيام عملاء منطقة القادسية سابقًا بتوفيق أوضاع طلباتهم لسداد الدفعة المقدمة ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عملية فرز وإنهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسئولة عن فرز طلبات كيان الأمل، مؤكدًا سرعة الانتهاء من الخطوط المتبقية في منطقة الأمل واستكمال الدراسات القانونية والعقارية لتقنين الملف.

رئيس جهاز العبور الجديدة: الانتهاء من فرز الملفات القانونية لكيان القادسية والأمل

وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة سير العمل بالأمانات الفنية المسئولة عن فرز ومراجعة طلبات كيان القادسية والأمل، مشيرًا إلى أهمية سرعة الانتهاء من فرز وإعداد المحاضر القانونية والعقارية للطلبات بملف القادسية والأمل ليتم الإعلان عن أسماء العملاء ونشر أسمائهم على الصفحة الرسمية للجهاز لاستكمال الإجراءات.

رئيس جهاز العبور الجديدة

ووجه رئيس الجهاز بتحري الدقة ومراجعة جميع البيانات، حرصًا على حقوق السادة المواطنين وحرصًا على ملكيتهم الخاصة، كما قام بمراجعة عدد من الملفات العشوائية للتأكد من ذلك.

تقنين أراضي العبور الجديدة

كما تفقد رئيس الجهاز مركز خدمة المواطنين وسير العمل داخل المركز وشبابيك الخدمة الأساسية من غاز وكهرباء وتعاقد مياه وشحن عدادات ومتابعة استعلامات العقارية، حرصًا على تقديم خدمة جيدة للمواطنين والعملاء بالمدينة.

كما أثنى رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة على الجهد المبذول من العاملين بالمركز التكنولوجي بخدمة المواطنين.