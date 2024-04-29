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اقتصاد

رفع كفاءة محطات وروافع المياه الرئيسية بالقاهرة الجديدة (صور)

جولة رئيس جهاز القاهرة
جولة رئيس جهاز القاهرة الجديدة

أعلن المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جار تنفيذ واستكمال خطة رفع كفاءة وتطوير محطات وروافع المياه الرئيسية، وذلك طبقًا لخطة الإحلال والتجديد لمنظومة مياه الشرب بالمدينة.

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وفى سياق متصل، تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى تنفيذ  أعمال تنفيذ الخط الإضافي صلب قطر 2200مم و 2600مم  ببعض الأماكن طبقًا للمسار حسب القطاع الطولي والعرضي للطريق والتقاطعات من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وذلك استكمالًا للخط الحالي للوصول إلى الكمية الإجمالية المنتجة والمغذية لمدينة القاهرة الجديدة من مأخذ المعادي، وكذلك لعدم الاضطرار لقطع المياه في حالة حدوث أى أعطال بالخط القديم.

وكشف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب 4008 متر طولي لقطاعات العمل الثاني بحي المعادي والزهراء والرابع محور محمد نجيب وطلعت حرب بطريق السخنة.

تنفيذ 5328 وحدة سكينة بمشروع سكن لكل المصريين 

كما تابع رئيس جهاز القاهرة الجديدة المبادرة الرئاسية بمشروع سكن كل المصريين، حيث جاري تنفيذ 222 عمارة سكنيه بواقع تنفيذ 5328 وحدة سكينة نموذج مساحات 90 متر مربع  و120 متر مربع  كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين. 

وأجرى المهندس عبد الرؤوف الغيطي جولة تفقدية بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث بمشروع أراضي بيت الوطن المطروح للعامين بالخارج، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال الكهرباء والبدء الفوري فى أعمال الطرق.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع تنفيذ خط اضافي 
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع تنفيذ خط اضافي 
مأخذ الغيطي الخط الاضافي محطة تنقية القاهرة الجديدة

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