الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز بني سويف الجديدة: 500 مليون تكلفة تنفيذ محطة المعالجة

رئيس جهاز بني سويف
رئيس جهاز بني سويف الجديدة خلال اجتماعة بالمقاولين

أكد المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، على  سرعة الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية وخطوط الطرد الخاصة بهذه المحطات، والتي تقدر تكلفتها 500 مليون جنيه والتي تستهدف  للتخلص الأمن من مياه الصرف المعالج بمدينة بني سويف الجديدة.

رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال تنسيق الموقع الجارية والطرق بحي النادى

رئيس جهاز العبور الجديدة: انتهاء ملف تقنين أوضاع أراضى القادسية والأمل

رئيس جهاز العبور الجديدة: زراعة 1000 شجرة مثمرة بالتعاون مبادرة "شجرها"


وفى سياق متصل عقد المهندس  أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديده  اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس أدارة المقاولون العرب والمديري التنفيذي لها، وبحضور نواب رئيس الجهاز المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز وأحمد عشري مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية ومديري الإدارات التنفيذية بالجهاز، وذلك لدراسة دفع عجلة العمل بالمشروعات المسندة للشركة أبرز المشاريع القومية. 

أحمد عبد الجابر: يؤكد على شركات المقاولات ضرورة الانتهاء من المشاريع المنسد اليها 


وأشار رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن تتضمن المشاريع المنسدة اليها تنفيذ اعمال  تأهيل شبكات المرافق للمدينه وتأهيل وتطوير المرحله الأولى والثانيه  من محطة المعالجه الثنائية لمياه الصرف، مؤكدا على ضرورة  الانتهاء من تنفيذ المرحله الثالثه والرابعه لمحطة المعالجه الثنائيه لمياه الصرف الصحي وانهاء الملاحظات الفنيه لمحطة المعالجه الثلاثيه. 


وأضاف رئيس جهاز المدينة، انه ناقش دفع عجلة العمل لمشروع   مرافق الأراضى السكنية بالمدينه لمنطقة الاسكان الاجتماعى (٣).
 

وصرح المهندس أحمد عبد الجابر، أنه   تم الاتفاق على قيام الشركة بتكثيف الجهد والعمل على إنهاء كافة المشروعات المسنده إليها في أسرع وقت ممكن حيث أن هذه المشروعات تمثل أهمية كبري لمدينة بني سويف الجديده للتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي والصناعي والاستفاده من المياه المعالجه في ري الغابات الشجريه والمحدد لها 5900  فدان مما يؤدي إلى القضاء على إلقاء مياه الصرف المعالج بالاخوار المجاورة للمدينة.

500 مليون محطة المعالجة الثلاثية بني سويف الجديدة

مواد متعلقة

رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال تنسيق الموقع الجارية والطرق بحي النادى

رئيس جهاز العبور الجديدة: انتهاء ملف تقنين أوضاع أراضى القادسية والأمل

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق

الأكثر قراءة

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

"كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي تنهار من البكاء بسبب شيخ أزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق