رئيس جهاز بني سويف الجديدة: 500 مليون تكلفة تنفيذ محطة المعالجة

أكد المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، على سرعة الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية وخطوط الطرد الخاصة بهذه المحطات، والتي تقدر تكلفتها 500 مليون جنيه والتي تستهدف للتخلص الأمن من مياه الصرف المعالج بمدينة بني سويف الجديدة.



وفى سياق متصل عقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديده اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس أدارة المقاولون العرب والمديري التنفيذي لها، وبحضور نواب رئيس الجهاز المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز وأحمد عشري مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية ومديري الإدارات التنفيذية بالجهاز، وذلك لدراسة دفع عجلة العمل بالمشروعات المسندة للشركة أبرز المشاريع القومية.

أحمد عبد الجابر: يؤكد على شركات المقاولات ضرورة الانتهاء من المشاريع المنسد اليها



وأشار رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن تتضمن المشاريع المنسدة اليها تنفيذ اعمال تأهيل شبكات المرافق للمدينه وتأهيل وتطوير المرحله الأولى والثانيه من محطة المعالجه الثنائية لمياه الصرف، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحله الثالثه والرابعه لمحطة المعالجه الثنائيه لمياه الصرف الصحي وانهاء الملاحظات الفنيه لمحطة المعالجه الثلاثيه.



وأضاف رئيس جهاز المدينة، انه ناقش دفع عجلة العمل لمشروع مرافق الأراضى السكنية بالمدينه لمنطقة الاسكان الاجتماعى (٣).



وصرح المهندس أحمد عبد الجابر، أنه تم الاتفاق على قيام الشركة بتكثيف الجهد والعمل على إنهاء كافة المشروعات المسنده إليها في أسرع وقت ممكن حيث أن هذه المشروعات تمثل أهمية كبري لمدينة بني سويف الجديده للتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي والصناعي والاستفاده من المياه المعالجه في ري الغابات الشجريه والمحدد لها 5900 فدان مما يؤدي إلى القضاء على إلقاء مياه الصرف المعالج بالاخوار المجاورة للمدينة.