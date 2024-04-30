رئيس جهاز ملوي الجديدة يكشف نسب تنفيذ المشاريع الجارية بالمدينة (صور)

أجري المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة جولة تفقدية ضمن الجولات اليومية بتفقد كافة المشروعات الجاري تنفيذها وفقا لنسب التنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع الخدمية والميدان الرئيس والجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة.



أستهل المهندس وليد حجاجي والوفد المرافق له جولاتة بالمرور على تنفيذ الميدان الرئيسي لمدخل المدينة والمؤدي لمدخل منطقة آثار تونا الجبل داخل المدينة، مشدد علي الشركة المنفذة بالاهتمام بتنفيذ كافة المواصفات الموصي بها في تنفيذ ميدان المدخل بكل دقة وجوده عالية ٠



وقد قام مسئولو جهاز مدينة ملوي الجديدة بالمرور علي باقي تنفيذ الميادين الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى بالمدينة وتم التنبيه على الشركة بسرعة الأنتهاء من كافة بنود عملية تنسيق الموقع العام لتلك المرحلة ٠



إنذارات بسحب الأعمال من شركات المقاولات

وتابع مسئولو جهاز مدينة ملوي الجديدة والوفد المرافق له عملية تنفيذ عدد7 عمارات بمشروع سكن كل المصريين وتم التنبيه المشدد علي الشركة المنفذة بالإنذار بسحب الأعمال نظرا للبطء الشديد في التنفيذ.

نسب وأرقام المشاريع الجاري تنفيذها بملوي الجديدة



كما قام بالمرور علي تنفيذ شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة للمرحلة العاجلة بالمدينة وتم التنبيه علي الشركة المنفذة بسرعة التنفيذ وجودة العمل والالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة بكل دقة وجوده عالية.



وقد تفقد وليد حجاجي مشروع عمارات جنة التي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 92% ، تم التنبيه من بالانتهاء من كافة الأعمال والملاحظات الواردة بمحظر الاستلام الابتدائي لبعض الشركات في اسرع وقت وجودة بكل دقه ٠



وقام رئيس جهاز بالمرور على منطقة خدمات المرحلة العاجلة بالمدينة التي تضم ( مدرسة تعليم أساسي نسبة تنفيذ بها 75% وحضانة ومول تجاري ووحدة صحية نسبة تنفيذ بها 73%، وقد وتم التنبيه على شركات التنفيذ كاملة بارتفاع معدلات التنفيذ بكل جوده حتي لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدد اي تقاعس وسوء تنفيذ.

ونوه المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي باهمية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات لحاجزي الأراضي والوحدات السكنية بمشروعي ( جنة للإسكان القاخر وسكن كل المصريين ) بمدينة ملوي الجديدة.