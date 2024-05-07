الثلاثاء 07 مايو 2024
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اقتصاد

رئيس "جهاز الشروق" يتابع أعمال الطرق بالحى الأول غرب و يتفقد منافذ الخير

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق

تقثد المهندس على سعد "رئيس مدينة الشروق" برفقة مسؤولى الجهاز، أعمال إنشائية بالحى الأول غرب ، فى إطار المرور الدورى اليومى لرئيس الجهاز والذى يشمل جميع أنحاء المدينة. 

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تفقد  رئيس جهاز الشروق والوفد المرافق له تنفيذ أعمال الطرق الداخلية والحدائق، موجهاً بتكثيف البرنامج الدورى لأعمال النظافة العامة للشوارع، رفع المخلفات وتكثيف أعمال الرعاية للمزروعات بجميع الحدائق المفتوحه بالحى على مستواها المتميز.  


وشملت جولة تفقد "منافذ الخير" (السوق الحضاريه لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضه)، وشدد  رئيس الجهاز على مدير المنافذ بمراقبة أسعار السلع لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبه وأهمها منافذ بيع الخضروات والفاكهه واللحوم والدواجن مع التعامل بكل حسم مع من يُخالف ضوابط التشغيل وأهمها الإلتزام بالتسعيرة. 


على هامش الجوله استمع عدد من المواطنين داخل المنافذ حول مستوى الخدمه بالمنافذ وشكاوهم بصفه عامة، موجهاً رئيس الجهاز بتكثيف الحملات المروريه لمتابعة حسن سير العمل بالمنافذ بهدف الإرتقاء بتقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق 
كما أكد  رئيس جهاز مدينة الشروق على إستمرار برنامج المرور الدورى لرصد أى قصور والتعامل الفورى عليه بهدف تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.
 

الشروق أعمال الطرق الاول منافذ الخير

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