الخميس 02 مايو 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يطالب حائزى أراضى منطقة الرابية بسرعة تقنين أوضاعهم

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق وحائزي اراضي الرابية

استقبل المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" مجموعة من ممثلى منطقة الرابية أحد المناطق المضافة للمدينة، يأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز لإطلاع حائزى الأراضى على كل جديد فيما يخص التقنين. 

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حيث رحب رئيس الجهاز الشروق  فى بداية اللقاء بالحضور وأكد لهم على التزام الجهاز فى تنفيذ توجهات الدولة لدفع إجراءات التقنين وسرعة إنهاء توفيق الأوضاع لحائزى الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، كاشفاً استجابة الجهاز لأصحاب طلبات التقنين الراغبين فى إستعجال دراسة الطلبات وعلى إستعداد لسداد جدية التقنين بأنه تم تشكيل لجنه إضافيه لدراسة تلك الطلبات 


تفاصيل سداد رسوم توفيق أوضاع لحائزي منطقة الرابية 

وأوضح المهندس "على سعد" بأن على الراغبين فى إستعجال دراسة الطلبات سرعة التوجه لسداد الجديه حيث سيتم تحصيل الرسوم طبقاً للمساحه لتكون حتى مساحة 209 م2 يتم سداد (50ألف جم) أكثر من مساحة 209متر مربع  وحتى 500متر مربع  يتم سداد (90 ألف جنية ) أكثر من مساحة 500مربع  يتم سداد (120 ألف جنية ) ،وذلك من تحت حساب التقنين تخصم من القيمه الإجماليه من حسابات التقنين عند إستكمال الإجراءات على أن يتم دراسة الطلبات بصوره عاجله خلال (سبعة أيام عمل) من تاريخ السداد من خلال اللجنه الإضافيه التى تقرر إنشاءها لدفع العمل.

وأثنى الحضور على مجهود مسؤولى الجهاز فى المرحلة الحالية لدفع الإجراءات باللجنة المستحدثة بصفه خاصه ولجان التقنين بصفه عامه مطالبين بإعادة فتح باب التقدم للتقنين لبعض الحالات التى لم تتمكن من التقديم فى المراحل السابقة.

وأشارت إلى أنه سيتم الدراسة والعرض على اللجنة الرئيسية لإعادة فتح الباب مرة أخرى للتقديم مؤكداً فى ختام اللقاء على الاستمرار فى بذل مزيد من الجهد والإنتهاء من دراسة الملفات فى أسرع وقت ممكن حرصاً على مصالح المواطنين .

الشروق الأراضي الرابية لدفع اجراءات التقنين حائزي

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