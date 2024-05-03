الجمعة 03 مايو 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز سفنكس الجديدة يتابع أعمال التوسعات الرابطة بمدينة الشيخ زايد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى المهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال مشروعات المرافق والبنية التحتية بالمرحلة العاجلة بالمدينة يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديري الادارات المختصة بالجهاز.. 

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تفاصيل تنفيذ خطة المراحلة العاجلة لمدينة سفنكس الجديدة 

وتابع المهندس أحمد إبراهيم  رئيس الجهاز والوفد المرافق له تنفيذ أعمال مشروع خط المياه  قطر 400/500 مم بالمرجلة العاجلة لخطة المدينة  وكذلك تنفيذ اعمال  الفرمة التمهيدية الرابط  من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار 77 لسنة 2017 حتى محور سفنكس

وتفقد مسئولي جهاز مدينة سفنكس الجديدة  تنفيذ أعمال توسعة محور سفنكس ومشروع أعمال التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس بالمرحلة الأولى.

وشدد رئيس الجهاز على شركات المقاولات بضرورة تكثيف العمل بالمشروعات وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، والتأكيد على دعم القيادات بالهيئة وجهاز المدينة للشركات المنفذة لتذليل اية عقبات قد تواجههم أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بالمدينة.

وأفاد المعندس أحمد إبراهيم رئيس الجهاز أن تاتي الجولات الميدانية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دفع سير العمل بالمشروعات وتذليل العقبات امام الشركات المنفذة..

وذكر أن مدينة سفنكس أحدي مدن الجيل الرابع 4G سريعة التنمية تم انشائها بالقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2018 وتم تعديله وزيادة مساحة المدينة بقرار جمهوري رقم 61 لسنة 2019 وكذلك القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 وقد تم استقطاع مساحة 3647.4 فدان بالقرار الجمهوري رقم 98 لسنة 2023 حتي تصبح المساحة الكلية للمدينة 73283.56 فدان وتستهدف عدد سكان تقربيا نحو 1.8 مليون نسمة

رئيس جهاز سفنكس الجديدة يتابع تنفيذ المرافق 
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