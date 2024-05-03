الجمعة 03 مايو 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز "قنا الجديدة" يكشف معدلات إنجاز المشروعات القومية بالمرحلة العاجلة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري المهندس أيمن رشاد عبدالحميد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة  معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات القومية والتي تتمثل مشاريع  أعمال البنية التحتية واعمال الطرق ومحطات المياه وشبكات الراي وكان يرفقة المهندسين  التنفيذين على للمشاريع القومية ونواب ومعاونين رئيس الجهاز غرب قنا الجديدة. 

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رئيس جهاز غرب قنا الجديدة يكشف تفاصيل اعمال المرافق بالمرحلة العاجلة 

واستهل المهندس أيمن رشاد  والوفد المرافق له جولاتة التفقدية بمدينة غرب قنا الجديدة، بمتابعة  أعمال البنية الأساسية الجار تنفيذها بالمدينة من تنفيذ  شبكات  صرف الصحي  - محطات  المياه – وشبكة الري -شبكة  الطرق وتنفيذ أعمال الخط الناقل للمياه من مأخذ محطة التنقية  بالمرحلة الأولى  والتي يتم تنفيذها على مساحة 1400  فدان 

كما تابع مسئولي جهاز غرب قنا، تنفيذ أعمال الطرق حيث بلغت نسبة انجاز تنفيذ اعمال الطرق من فرمة نحو 86%  كما تجاوزت نسبة تنفيذ محطات المياه نحو 90%، بالإضافة إلي ذلك سجلت نسبة انجاز تنفيذ محطة تنقية المياه نحو 92% كما بلغ نسبة انجاز تنفيذ الخط الناقل نحو 100% بينما وصلت نسبة تنفيذ مأخذ الخط الناقل لمحطة التنقية نحو 96% بالمرحلة الأولى لمدينة غرب قنا. 

وأشارالمهندس أيمن رشاد، إلي أن بلغت نسبة تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمرحلة الاولي بغرب قنا نحو 89% بينما تجاوزت نسبة انجاز لتنفيذ شبكات الري  نسبة 73%.

حطة المعالجة المدمجة ( المؤقتة) 

وواصل مسئولي جهاز مدينة غرب قنا الجديدة الجولاتة التفقدية بمتابعة  تصميم وتنفيذ محطة المعالجة المدمجة ( المؤقتة)  بطاقة إنتاجية تصل لـ1000 متر مكعب لكل يوم  لمدينة غرب قنا  كما سجلت نسبة انجاز تنفيذ المحطة نحو 85% وقد تصل التكلفة الاجمالية للمشروع بـ14.4 مليون جنية 

كما شدد المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز  على الشركات المنفذة على زيادة معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات وجودة المواصفات القياسية

ونوه المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز بأهمية استمرار المتابعة الميدانية للمشاريع القومية بمدينة غرب قنا الجديدة احدي مدن الجيل الرابع بناء على توجيهات الدكتور  عاصم الجزار وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس أمين حسن غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لتطوير وتنمية المدن وإرشادات المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة. 

غرب قنا الجديدة رئيس جهاز مشاريع نسب الإنجاز القومية المشروعات

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