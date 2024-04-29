البيت الأبيض: لا ندعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع مسؤولين إسرائيليين

أكد البيت الأبيض، في بيانه، أن نحو 5 آلاف شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة منذ بداية شهر أبريل، ولا ندعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع مسؤولين إسرائيليين، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من رفع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى ٢٠٠ شاحنة يوميا.

وعن طلبة جامعة كولومبيا، أكدت الإدارة الأمريكية، أنها تؤمن بالحق في التظاهر السلمي بالجامعات الأمريكية.