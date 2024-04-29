الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: لا ندعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع مسؤولين إسرائيليين

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، في بيانه، أن نحو 5 آلاف شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة منذ بداية شهر أبريل، ولا ندعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع مسؤولين إسرائيليين، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من رفع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى ٢٠٠ شاحنة يوميا.

وعن طلبة جامعة كولومبيا، أكدت الإدارة الأمريكية، أنها تؤمن بالحق في التظاهر السلمي بالجامعات الأمريكية.

البيت الأبيض اسرائيليين مسؤولين إسرائيليين المحكمة الجنائية القاهرة الإخبارية شاحنات المساعدات

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية: طائرات مروحية تابعة لشرطة نيويورك تحلق فوق جامعة كولومبيا

بلينكن يدعو حماس إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار

إيطاليا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه سفينة شحن أوروبية

إعلام أمريكى: اتفاق الهدنة فى غزة يتضمن الإفراج عن 40 محتجزًا لدى حماس

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين في معارك بقطاع غزة

سامح شكري: حل الدولتين السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أمريكا: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسئولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بغزة

القاهرة الإخبارية: غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدتي عيتا الشعب والجبين بلبنان

الأكثر قراءة

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق