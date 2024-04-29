الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سامح شكري: حل الدولتين السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

سامح شكري
سامح شكري

يشارك وزير الخارجية، سامح شكري، في الاجتماع التنسيقي لعدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية؛ لبحث جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأكد شكري، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.

ونوه وزير الخارجية، بأن الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية يحتم ضرورة إيجاد الأفق السياسي الجاد لإرساء حل الدولتين والسلام العادل.

وتابع، أن حل الدولتين السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء الاستقرار، كما أكد التزام القاهرة الراسخ إزاء دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

سامح شكري الفلسطينيين والإسرائيليين القاهرة الإخبارية وزير الخارجية الدول العربية والأوروبية الشعب الفلسطيني

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