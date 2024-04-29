الإثنين 29 أبريل 2024
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أستاذ علوم سياسية: الجنائية الدولية كان يجب عليها توجيه مذكرة اعتقال لنتنياهو

الدكتور أسامة شعث
الدكتور أسامة شعث

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، إن الجنائية الدولية معنية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، وعليها التحرك بشكل أكثر صرامة لوقف العدوان.

وأضاف "شعث"، عبر مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاستيطان جريمة من جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن الجنائية الدولية كان يجب عليها توجيه مذكرة اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب جرائم الحرب في قطاع غزة.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي مارس جميع أنواع جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون، مطالبًا بضرورة ممارسة المجتمع الدولي بشكل أكبر للضغط على الكيان المحتل.

استاذ علوم سياسية الجنائية الدولية مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

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