مستشار وزير الخارجية الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": المساعدات أسهمت فى التصدى لروسيا

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني إن هناك مئات المليارات الروسية موجودة في بنوك أوروبا، وقرار مصادرة هذه الأموال يسهم في ردة فعل عنيفة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجميع يعلم أن روسيا من الدول الكبرى بسبب عدد سكانها والمساحة، مؤكدًا أن الكثير من سكان روسيا غادروا البلاد بسبب الحرب.

ونوه إلى أن هناك عشرات الآلاف من الشباب الأوكران غادروا البلاد بسبب عدم الالتحاق بالجيش الأوكراني والهروب من ويلات الحرب، لكن يعملون بالقانون من أجل تقوية الاقتصاد الأوكراني، فالجميع يعمل لخدمة البلاد بطريقته.

وأشار إلى أن المساعدات القادمة لأوكرانيا من الخارج أسهمت في التصدي لروسيا، مضيفًا أن أوكرانيا أقل عشر مرات مقارنة بروسيا في التصنيع العكري.