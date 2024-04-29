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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أيمن الصفدى: لن نقبل أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أشار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى موقف بلاده بخصوص القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة العمل على حل تلك القضية. وشدد على أن الأردن لن يقبل أن يكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل.

وأضاف، خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نريد أن تكون هناك مشكلات في المنطقة، نريد أن يكون هناك أمن وسلام، وعشنا مخاطر التصعيد في أثناء تبادل إطلاق النار، ووضحنا المسألة بشكل جلي لإيران وإسرائيل، ولن نكون ساحة للمعركة". 

وتابع: "أي طرف يلحق ضررًا بسلم شعبنا، فإن هذا الأمر لا بد أن يتوقف، وبالتالي يجب العمل على عدم التصعيد، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من النزاعات والمشكلات، ونريد تحقيق سلام شامل وعادل عبر حل الدولتين، ونحن جاهزون للتعاون مع الشركاء من أجل استقرار المنطقة".

أيمن الصفدي إيران وإسرائيل إسرائيل إيران القاهرة الإخبارية

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