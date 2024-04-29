مراسل "إكسترا نيوز" يكشف الوضع من أمام معبر رفح

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن أوراق الضغط المصرية مستمرة من أجل إدخال المزيد من سيارات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف "رجب" أن معبر رفح استقبل 24 مصابًا من قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تتمثل الإصابات في كسور وجروح.

وأشار إلى أنه دخلت منذ الصباح 4 شاحنات غاز وسيارتان للسولار من منفذ معبر رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه السيارات تسهم في استمرار تشغيل المستشفيات لإسعاف الجرحى والمصابين.

ونوه بأنه لم تدخل أي سيارات من معبر كرم أبوسالم، بسبب إجازة عيد الفصح، حيث أغلقت سلطات الاحتلال المعبر من الجانب الآخر، حيث تسعى مصر للضغط بشكل أكبر لإنفاذ عدد كبير من السيارات.