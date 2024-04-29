الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث بالشأن الإسرائيلى: نتنياهو دائمًا ما يتصرف بأنه فوق أى قانون

نهاد أبو غوش
نهاد أبو غوش

قال نهاد أبوغوش، باحث في الشأن الإسرائيلي، إن الاحتجاجات ضد بنيامين نتنياهو، تعيد الانقسامات السياسية في إسرائيل، ودليل على حالة التذبذب الذي يعيشه الشارع الإسرائيلي.

وأشار "أبوغوش"، عبر مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن اتهامات الجنائية الدولية طالت بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب.

ونوه بأن صدور حكم الجنائية الدولية قد يجمد مبيعات السلاح لإسرائيل، وهى خطوة فعالة في التصدي لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة وبنيامين نتنياهو.

وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصرفت في أزمة قطاع غزة، باعتبارها فوق القانون الدولي، كما أن بنيامين نتنياهو دائمًا ما يتصرف بأنه فوق أي قانون ومواثيق.

باحث بالشأن الإسرائيلي نتنياهو مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية مبيعات السلاح

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