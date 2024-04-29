الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث "الخارجية الأمريكية": لا خطة من إسرائيل بشأن ضمان أمن 1.5 مليون فى رفح

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال سامويل وربيرج متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدعو لوقف الحرب في غزة وبحث المسارات السلمية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة مستمرة في التنسيق مع دول المنطقة لوقف الحرب في غزة.

وأشار "وربيرج"، إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في قطاع غزة، مضيفًا أن الإدارة لا ترى أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين سينتهي في المحكمة الجنائية الدولية.

ونوه، بأن إدارة بايدن أكدت مرارًا

 ضرورة تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في أقرب وقت ممكن، ولدينا قلق شديد من احتمال القيام بأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وتابع متحدث الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن، سوف يناقش في إسرائيل المخاوف من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى زيادة إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أنه لا خطة من إسرائيل بشأن ضمان أمن أكثر من 1.5 مليون شخص في حال اجتياح رفح الفلسطينية.

متحدث الخارجية الأمريكية الخارجية الامريكية رفح إسرائيل سامويل وربيرج غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

الرئيس الحالي لمجلس الأمن: بذلنا جهودًا كبيرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير خارجية النرويج: نؤمن بضرورة إنشاء دولة فلسطينية فى سياق حل الدولتين

وزير الخارجية السعودى: نعول على الشركاء الأوروبيين فى دفع إسرائيل نحو حل الدولتين

"دعموا فلسطين".. جامعة كولومبيا فى نيويورك تتوعد الطلاب بإجراءات تأديبية

باحث بالشأن الإسرائيلى: نتنياهو دائمًا ما يتصرف بأنه فوق أى قانون

الإغاثة الطبية بغزة: المؤسسات الصحية تعرضت للقصف والتدمير الكامل

مستشار وزير الخارجية الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": المساعدات أسهمت فى التصدى لروسيا

"القاهرة الإخبارية": 320 مليون دولار تكلفة الرصيف البحرى الأمريكى قبالة ساحل غزة

الأكثر قراءة

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

فشل محادثات الطلاب المؤدين لغزة مع رئيسة جامعة كولومبيا بشأن إنهاء الاعتصام

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

"قصة حب عمرها ربع قرن".. حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق