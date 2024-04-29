متحدث "الخارجية الأمريكية": لا خطة من إسرائيل بشأن ضمان أمن 1.5 مليون فى رفح

قال سامويل وربيرج متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدعو لوقف الحرب في غزة وبحث المسارات السلمية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة مستمرة في التنسيق مع دول المنطقة لوقف الحرب في غزة.

وأشار "وربيرج"، إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في قطاع غزة، مضيفًا أن الإدارة لا ترى أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين سينتهي في المحكمة الجنائية الدولية.

ونوه، بأن إدارة بايدن أكدت مرارًا

ضرورة تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في أقرب وقت ممكن، ولدينا قلق شديد من احتمال القيام بأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وتابع متحدث الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن، سوف يناقش في إسرائيل المخاوف من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى زيادة إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أنه لا خطة من إسرائيل بشأن ضمان أمن أكثر من 1.5 مليون شخص في حال اجتياح رفح الفلسطينية.