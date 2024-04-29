الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس الحالي لمجلس الأمن: بذلنا جهودًا كبيرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

السفيرة فانيسا فرايزر
السفيرة فانيسا فرايزر

قالت السفيرة فانيسا فرايزر، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، إننا بذلنا جهودا كبيرة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن تم إجهاضها بسبب استخدام الفيتو.

وأضافت "فرايزر"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مالطا رفضت بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، وندين أي استخدام للقوة في رفح الفلسطينية.

وأكدت أننا ندين أي استخدام للقوة من أجل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس الحالي لمجلس الأمن مجلس الأمن الدولة الفلسطينية القاهرة الإخبارية السفيرة فانيسا فرايزر

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