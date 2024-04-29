الرئيس الحالي لمجلس الأمن: بذلنا جهودًا كبيرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

قالت السفيرة فانيسا فرايزر، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، إننا بذلنا جهودا كبيرة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن تم إجهاضها بسبب استخدام الفيتو.

وأضافت "فرايزر"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مالطا رفضت بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، وندين أي استخدام للقوة في رفح الفلسطينية.

وأكدت أننا ندين أي استخدام للقوة من أجل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.