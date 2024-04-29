الإثنين 29 أبريل 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: طائرات مروحية تابعة لشرطة نيويورك تحلق فوق جامعة كولومبيا

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك طائرات مروحية تابعة لشرطة نيويورك تحلق فوق جامعة كولومبيا، مؤكدًا أنه انتهت المهلة التي حددتها جامعة كولومبيا في نيويورك للطلاب المحتجين المؤيدين للفلسطينيين لفض اعتصامهم.

وأشار "جبر"، إلى أن هناك مظاهرة حاشدة الآن داخل الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا، والأمن يحاصر المظاهرة لمنع خروجها للشوارع.

وكانت جامعة كولومبيا قد أمهلت الطلبة المؤيدين للفلسطينيين حتى الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي لتفكيك اعتصامهم وإلا سيتم إيقافهم عن الدراسة.

ونوه مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الولايات المتحدة لا تريد معاقبة إسرائيل هي فقط تريد أن تدق لها جرس الإنذار، بسبب تصرفات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية نيويورك جامعة كولومبيا كولومبيا الولايات المتحدة

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