القاهرة الإخبارية.. جامعة كولومبيا تُهدد طلابها المعتصمين دعمًا لفلسطين بالفصل

أفاد بيان صادر عن طلاب جامعة كولومبيا أن القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعة غير قانونية، مع استمرار تحليق الطائرات فوق ساحة الحرم الجامعي، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وحاصرت الشرطة الأمريكية الطلبة الداعمين للشعب الفلسطيني في المظاهرات، من خلال أفراد الشرطة والطائرات المروحية.

وأمهلت إدارة الجامعة الطلبة المؤيدين للفلسطينيين حتى الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي لتفكيك اعتصامهم وإلا سيتم إيقافهم عن الدراسة.