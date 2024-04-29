عمرو خليل: مصر تزدهر اقتصاديًا وسط إقليم مضطرب

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم ملحوظ بشهادات المؤسسات الدولية، لكن على ما يبدو أن هذا التقدم لم يلق استحسان بعض الصحف فقامت بنشر تقارير مغلوطة وأكاذيب حول الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه خلال 3 أشهر فقط نشرت صحيفة بلومبرج الأمريكية تقرير ونقيضه حول الاستثمارات الأجنبية في مصر.. في تعمد واضح لنشر أكاذيب تعودت عليها في الفترة الأخيرة.

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ففي فبراير الماضي، أشادت الصحيفة الأمريكية بصفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات وأكدت أنها مثال يحتذى به لدفع الاقتصاد المصري للإمام.. ثم عاودت بنهاية أبريل الجاري نشر انتقادات للصفقة".

وتابع: "يأتي ذلك بينما تتوالى التقارير الإيجابية من المؤسسات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل السياسات الحكومية التي تشجع على تعزيز تواجد القطاع الخاص".

وواصل: "وحسب أحدث تقرير صادر عن بنك "جولد مان ساكس"، فإن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة كبيرة، وتوقعت ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، وصندوق النقد بدوره توقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ5.6% خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنه حقق نموا بقيمة 3.8% رغم ما يحدث في المنطقة من اضطرابات".