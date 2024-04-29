الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عمرو خليل: مصر تزدهر اقتصاديًا وسط إقليم مضطرب

عمرو خليل
عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم ملحوظ بشهادات المؤسسات الدولية، لكن على ما يبدو أن هذا التقدم لم يلق استحسان بعض الصحف فقامت بنشر تقارير مغلوطة وأكاذيب حول الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه خلال 3 أشهر فقط نشرت صحيفة بلومبرج الأمريكية تقرير ونقيضه حول الاستثمارات الأجنبية في مصر.. في تعمد واضح لنشر أكاذيب تعودت عليها في الفترة الأخيرة.

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ففي فبراير الماضي، أشادت الصحيفة الأمريكية بصفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات وأكدت أنها مثال يحتذى به لدفع الاقتصاد المصري للإمام.. ثم عاودت بنهاية أبريل الجاري نشر انتقادات للصفقة".

وتابع: "يأتي ذلك بينما تتوالى التقارير الإيجابية من المؤسسات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل السياسات الحكومية التي تشجع على تعزيز تواجد القطاع الخاص".

وواصل: "وحسب أحدث تقرير صادر عن بنك "جولد مان ساكس"، فإن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة كبيرة، وتوقعت ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، وصندوق النقد بدوره توقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ5.6% خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنه حقق نموا بقيمة 3.8% رغم ما يحدث في المنطقة من اضطرابات".

عمرو خليل الاقتصاد المصرى صفقة رأس الحكمة القاهرة الإخبارية من مصر مصر

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": جدل داخل إسرائيل بسبب خسائر الحرب على غزة

عمرو خليل: إسرائيل ضلت الطريق.. وفظائعها فى غزة حركت ضمير العالم

البيت الأبيض: لا ندعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع مسؤولين إسرائيليين

القاهرة الإخبارية.. مباحثات هاتفية بين "بايدن" والرئيس السيسى وأمير قطر اليوم

طائرات الاحتلال تدمر منزلًا فى قرية المصدر وسط غزة

القاهرة الإخبارية.. جامعة كولومبيا تُهدد طلابها المعتصمين دعمًا لفلسطين بالفصل

مراسل القاهرة الإخبارية: طائرات مروحية تابعة لشرطة نيويورك تحلق فوق جامعة كولومبيا

بلينكن يدعو حماس إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق