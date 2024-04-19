الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى حريق نشب بمنزل فى الفيوم

مصرع طفلة وإصابة
مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 3 أشخاص، في حريق اندلع بمنزل في قرية العجميين بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثه والمصابين إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في حريق منزل بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبشواي، يفيد بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بقريه العجميين، والذي أسفر عن وفاة طفلة وإصابة شاب وسيدتين كانوا بالمنزل.
 
وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه، حيث تمت السيطرة على الحادث قبل امتداده المنازل المجاورة.

نقلت سيارت الإسعاف جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفي أبشواي المركزي ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم

ماس كهربائي السبب

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع طفله وإصابة 3 آخرين حريق منزل بالفيوم اللواء ثروت المحلاوي قسم شرطة إبشواي الفيوم

مواد متعلقة

ضبط لص سرقة الدراجات النارية فى الفيوم

234 مشروعًا للصرف الصحي بقرى "حياة كريمة" في الفيوم

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. سحب رخص منجمى حمش ودونجاش بقرار حكومى

انهيار وفاء عامر لحظة دفن جثمان الراحل صلاح السعدنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة