مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى حريق نشب بمنزل فى الفيوم

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 3 أشخاص، في حريق اندلع بمنزل في قرية العجميين بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثه والمصابين إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في حريق منزل بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبشواي، يفيد بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بقريه العجميين، والذي أسفر عن وفاة طفلة وإصابة شاب وسيدتين كانوا بالمنزل.



وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه، حيث تمت السيطرة على الحادث قبل امتداده المنازل المجاورة.

نقلت سيارت الإسعاف جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفي أبشواي المركزي ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم

ماس كهربائي السبب

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.