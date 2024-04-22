محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية و"حياة كريمة"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على المعوقات التي تواجه سير العمل بالمعدلات المطلوبة، وآليات تسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن.

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد حبيب ممثلًا عن الهيئة العامة للطرق والكباري، المنطقة السادسة بالفيوم وبني سويف.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم مع مسئول كل قطاع من القطاعات الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووجه بتسريع وتيرة العمل بجميع المشروعات لنهوها في الإطار الزمني المتفق عليه، وكذا تدقيق البيانات الخاصة بكل مشروع، مؤكدًا على ضرورة تضافر جهود مسئولي جميع القطاعات، للانتهاء من كل المشروعات، خاصة المشروعات ذات نسب التنفيذ المنخفضة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتغلب على العوائق التي تمنع سير العمل وفقًا للخطة الموضوعة والإطار الزمني للتنفيذ.

ولفت "الأنصاري" إلى جهود المحافظة للإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف إحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في محل إقامته، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.