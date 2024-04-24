المجلس التنفيذي بالفيوم يوافق على تخصيص أراض لإنشاء مشروعات مختلفة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والنائبين محمد طه الخولي، وسيد سلطان عضوي مجلس النواب، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، ومديري العموم، وممثلي الجهات ذات الصلة.

تخصيص أراض لإنشاء مشروعات تعليمية وخدمية وصناعية وتنموية

شدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على توفير المستلزمات والخدمات الطبية والعلاجية الملائمة للمواطنين، بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة، مع تكثيف المتابعة الدورية على مختلف المستشفيات؛ للتأكد من سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والخدمات العلاجية بها، خاصة بمستشفى أبشواي المركزي، مؤكدًا أن الدولة في ظل القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع نصب عينيها القطاع الصحي كأولوية نظرًا لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا، بحوض وصفة، بزمام يوسف الصديق، لصالح التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة ثانوية زراعية بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بالحوض نفسه، لإنشاء مدرسة يوسف الصديق الثانوية الصناعية، وتمت الموافقة أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5.5 فدانًا، بقطعة الأرض المجاورة لوحدة مرور سنورس، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة صناعية نظام الخمس سنوات، ضمن الخطة المستقبلية للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

المجلس التنفيذي يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء مشروعات تعليمية وخدمية وصناعية وتنموية

ووافق المجلس التنفيذي، على تصحيح قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 قراريط، بناحية عزبة حمزاوي، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بدلًا من هيئة الأبنية التعليمية، وتمت الموافقة على ترخيص إنشاء مبنى جديد داخل سور مدرسة القديس الأنبا إبرآم الخاصة للغات، ليصبح بالمدرسة تعليم (أساسي ـ ثانوي).

كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من نقيب عام التمريض بمصر، لإنشاء معهد فني للتمريض بمصروفات، نظام الخمس سنوات، بناحية قرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، على مساحة 3000م2، على أن يكون تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من جمعية العلوم والثقافة والتكنولوجيا لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم، لإنشاء معهدين بمدينة إطسا، أحدهما المعهد التكنولوجي العالي للتمريض، والآخر معهد الواحة للتكنولوجيا الهندسية.

ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة فدانين، بمنطقة دمو، التابعة لمركز الفيوم، لإنشاء وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية، طبقًا للضوابط والاشتراطات الواردة من جهاز شئون البيئة، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا بنطاق مركز ومدينة يوسف الصديق، لإقامة المجمع الصناعي ومركز الخدمات المتكاملة للزيتون "مجمع صناعات زيتون المائدة" بيوسف الصديق.

وتمت الموافقة على تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للمبنى المجاور لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، تقسيم تبارك، ليكون مقرًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل مدينة الفيوم، لمدة ثلاث سنوات، على أن تكون قيمته الإيجارية لصالح صندوق الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.