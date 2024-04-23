الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

ضبط عاطل حاول إدخال مخدرات في "شبشب" أثناء محاكمة أحد أقاربه

الخفير عيد علي علم
الخفير عيد علي علم الدين

تمكن عيد علي علم الدين، خفير نظامي بمحكمة استئناف أبشواي بـ الفيوم، من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المخدرات داخل (شبشب) أثناء محاكمة أحد ذويه المحبوس على ذمة قضية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي يفيد بتمكن خفير نظامي أثناء تأمين محاكمة استئناف أبشواي من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين أثناء محاكمته.

بالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام غفير نظامي يدعي "عيد علي علم الدين" طلب منه أحد اقارب المتهم أثناء المحاكمة الموافقة على إعطاء أحد المتهمين "شبشب" ليلبسه، ما أثار  شك الغفير في الأمر، فقام بأخذ الشبشب ولاحظ وجود خياطه بالشبشب فقام بنزع الخياطه فوجد بداخله بعض المواد المخدرة.

بمواجتهه، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لأحد أقاربه أثناء محاكمته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط شخص مخدرات الفيوم محكمه استئناف ابشواي اللواء ثروت المحلاوي

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